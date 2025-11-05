الإسكندرية: تحويلات مرورية جديدة بخالد بن الوليد لدعم تطوير الكورنيش

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل في اتجاه حركة المرور بشارع خالد بن الوليد، ضمن أعمال توسعة وتطوير طريق الكورنيش واستكمال مراحل المشروع الجاري تنفيذه.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التحويلة المرورية تشمل الجزء الممتد من شارع محمد نجيب وحتى مسجد سيدي بشر، إذ جرى تحديد الاتجاه الجديد لحركة المرور؛ ليكون من شارع مسجد سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب مرورًا أسفل كوبري عبدالسلام المحجوب، بديلًا عن التقاطع القديم عند إشارة مسجد سيدي بشر.

وأكدت المحافظة، أن هذا الإجراء يأتي بهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدسات في واحدة من أكثر المناطق حيوية بالمدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من التزام قائدي المركبات بالتحويلات الجديدة وتسهيل حركة المرور.