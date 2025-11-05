 الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا في هجوم على عزاء شمال كردفان - بوابة الشروق
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:25 م القاهرة
الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا في هجوم على عزاء شمال كردفان

وكالات
نشر في: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - 12:15 م

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في هجوم على تجمع عزاء في الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان.

وبحسب شبكة سكاي نيوز عربية، لم يحدد المكتب الجهة التي تقف وراء الهجوم فيما تشتد المعارك بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع في مدن كردفان، محذرا من أن "الوضع الأمني في منطقة كردفان مستمر في التدهور".

ويأتي الهجوم في الوقت الذي رفض فيه الجيش السوداني مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، وقال إنه "سيحشد الدعم الشعبي لقتال المتمردين".

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن هذا القرار جاء بعدما ترأس قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع السوداني لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.

يذكر أن مليشيات الدعم السريع سيطرت الشهر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة غرب دارفور.

