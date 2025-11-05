ارتفاع خسائر ريفيان أوتوموتيف خلال الربع الثالث من 2025

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية ريفيان أوتوموتيف مساء أمس الثلاثاء ارتفاع صافي خسائرها القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العامة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 173ر1 مليار دولار مقابل 1ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت خسائر السهم الواحد من 08ر1 دولارا إلى 96ر0 دولارا للسهم.

في الوقت نفسه زادت الإيرادات المجمعة للشركة خلال الربع الثالث بنسبة 78% سنويا إلى 558ر1 مليار دولار.

كان المحللون يتوقعون إعلان الشركة تسجيل خسائر بمعدل 86ر0 دولارا للسهم وإيرادات بقيمة 51ر1 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى إنتاج 10720 مركبة في مصنعها بمدينة نورمال بولاية ألينوي الأمريكية خلال الربع الثالث، في حين سلمت 13201 سيارة للعملاء، خلال الفترة نفسها، وهو ما يتوقع أن يكون أكبر حجم تسليمات ربع سنوية خلال عام.

وبالنسبة للعام الحالي ككل، تتوقع تسليم ما بين 5ر41 و5ر43 ألف سيارة، في حين تتوقع الشركة أن تتراوح الخسائر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بين مليارين و25ر2 مليار دولار.