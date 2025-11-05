الطفلة الفلسطينية ريتاج جحا: أشكر الرئيس السيسي على دعمه المتواصل لنا وجهوده في وقف الحرب ونشر السلام

• القومي للطفولة والأمومة يمنح الطفلة الفلسطينية ريتاج جحا لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

في إطار احتفالات المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر الجاري، استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس، الطفلة الفلسطينية ريـتاج جحا، التي جاءت إلى مصر لتلقي العلاج بعد أن فقدت أسرتها خلال الأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، رحّبت الدكتورة سحر السنباطي بالطفلة ريـتاج، مؤكدةً أن استقبالها يجسّد رسالة مصر الإنسانية تجاه أشقائها، وانطلاقًا من دورها الريادي في دعم قضايا الطفولة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بأن الطفل هو مستقبل الأمة وأساس استدامة السلام والتنمية.

وأشارت إلى أن دعم مصر لأطفال فلسطين يأتي امتدادًا لموقفها الثابت كأرضٍ للسلام، وانحيازها الدائم للإنسانية، تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأطفال على أرضها دون تمييز.

وقدّمت الدكتورة سحر السنباطي عددًا من الهدايا العينية للطفلة ريـتاج، مشيدةً بشجاعتها وقوة إرادتها، كما أعلنت تنصيبها «سفيرة من سفراء المجلس للطفولة» تقديرًا لصمودها، فهي تمثل صوت أطفال فلسطين والعالم في المحبة والسلام.

من جانبها، أعربت الطفلة ريـتاج جحا عن سعادتها بلقاء الدكتورة سحر السنباطي، وعن تقديرها الكبير لمصر وشعبها، معربةً عن شكرها وامتنانها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في وقف الحرب ونشر السلام، ودعمه المتواصل لأطفال فلسطين، مؤكدةً أنها ستظل تحمل لمصر كل الحب والتقدير لما وجدته من رعاية واحتواء إنساني صادق.

كما أعربت الطفلة ريـتاج جحا عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لأطفال فلسطين وجهوده في وقف الحرب ونشر السلام، مؤكدة أن جلوسها إلى جوار فخامته خلال احتفالية «مصر وطن السلام» يُعد وسامًا غاليًا على قلبها، ويجسّد مكانة الطفل الفلسطيني في قلب مصر قيادةً وشعبًا.

وقد شهد اللقاء حضور الدكتورة رحاب الفخراني، رئيسة مبادرة «إنتِ الأهم»، وأسماء خليل، منسقة المبادرة.