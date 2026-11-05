وقعت السعودية وسوريا اتفاقيات بقيمة 6ر403 مليون دولار في مجالات التعاون العسكري والبنية التحتية والإسكان، عقب مباحثات ثنائية شارك فيها الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، الأربعاء.

وكان الشرع وصل إلى العاصمة السعودية بعد ظهر الثلاثاء في زيارة غير معلنة، هي الثانية له إلى الرياض خلال شهر واحد. وتعد السعودية من أبرز الدول التي توقع مثل هذه الاتفاقيات مع سوريا في قطاعات مختلفة، ولا سيما الإسكان والنفط والخدمات.

وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الاتفاقيات الأخيرة تشمل مجالات من بينها التنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والصناعة والزراعة والبيئة والتعاون العسكري والخدمات المالية.

وتتخذ الاتفاقية الموقعة بين الدولة السورية والصندوق السعودي للتنمية شكل قرض بفائدة منخفضة، يتضمن تخصيص 100 مليون دولار لدعم القطاع الصحي من خلال إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت الصحية المتضررة، في إطار خطة لجعل سوريا خالية من مخيمات النازحين.

وسيخصص 60 مليون دولار إضافية لإعادة تأهيل المساكن المتضررة، على أن تستهدف المرحلة الأولى 10 آلاف وحدة سكنية.

ويشمل التمويل أيضا تخصيص 105 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع المدني، و90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء، و30 مليون دولار لتطوير أنظمة مياه الشرب في دمشق وإدلب.

كما سيخصص 6ر18 مليون دولار أخرى للتحول الرقمي وتحديث الخدمات المالية، بهدف بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية لدعم التعافي والاستقرار.

وكان بيان سابق للرئاسة السورية أفاد بأن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب الأمن والاستقرار في المنطقة.