كوشنر: إدارة ترامب تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق محادثات ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

وقال كوشنر - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) اليوم /الخميس/ - "بتوجيه من الرئيس، نعمل بجد مع جميع الأطراف لإيجاد مسار نحو سلام دائم".

وأضاف: لا ينصب تركيزنا على إنهاء هذه الحرب المروعة فحسب، بل يمتد إلى وضع الهيكل الأمني الأوسع اللازم لضمان عدم تجدد القتال بمجرد توقفه.

وأعرب عن تقديره "للانخراط البناء للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، والتزامهم بإيجاد طريق للمضي قدما".