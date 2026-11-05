ترامب يقر بتأثير ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران على هزيمة الجمهوريين ويدافع عن الحرب

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران كان أحد أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكنه دافع عن قراره بشن هجوم على إيران.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن إنه يتفق مع تقييم نائبه جي دي فانس، الذي وصف الحرب بأنها سبب الهزيمة في الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، دافع ترامب عن قراره الدخول في حرب مع إيران، قائلا إنه لو واجه الاختيار نفسه مجددا، لاتخذ القرار ذاته. وشدد على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب تستحق ما ترتب عليها، أجاب بنعم.

كما قال إن استياء المواطنين يتعلق بـ"الأسعار، وليس الحرب"، مع إقراره بأن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود "بقدر قليل وعلى المدى القصير".

وأصر ترامب أيضا على أن حزبه كان سيفوز في الانتخابات لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، مشيرا إلى أن حماس أنصاره خلال التجمعات الانتخابية لم ينتقل إلى المرشحين الجمهوريين.

ولم يبد ترامب أي قلق إزاء احتمال بدء إجراءات جديدة لعزله، وهو ما قد يلجأ إليه الديمقراطيون مستفيدين من أغلبيتهم في مجلس النواب. وقال إنه لا يشعر بالقلق من هذا الاحتمال "ولو قليلا".

واعتبر ترامب أن مثل هذه الخطوة من شأنها "تدمير" الحزب الديمقراطي، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لها. وقال متسائلا: "ماذا؟ بسبب جعل البلاد ناجحة؟".