ترامب لا يفكر في تغيير وزير الدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تغيير وزير الدفاع بيت هيجسيث رغم إحباط الناخبين من الحرب مع إيران.

وردا على سؤال بشأن هذا الاحتمال، غداة تعرض حزبه الجمهوري لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب للصحفيين: "لا، أعتقد أنه يؤدي عملا جيدا للغاية"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية د ذكرت في وقت سابق، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن ترامب سأل مستشاريه، عقب الهزيمة الانتخابية، عما إذا كان ينبغي لهيجسيث الاستمرار في منصبه.

وشكلت الحرب على إيران، التي شنها ترامب بالاشتراك مع إسرائيل، عبئا كبيرا على الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية. وكان ارتفاع أسعار الوقود في أعقاب الحرب من بين أبرز مخاوف الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات.

ويعد هيجسيث، إلى جانب ترامب، أحد أبرز الشخصيات الأمريكية المرتبطة بالحرب التي لا تحظى بشعبية. كما يخضع منذ فترة لتدقيق بشأن احتمال استهدافه بإجراءات للعزل، يمكن للديمقراطيين البدء بها الآن بعد حصولهم على أغلبية جديدة في مجلس النواب.