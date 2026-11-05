وفاة نائب رئيس وزراء ولاية بافاريا هوبيرت آيفانجر عن 55 عاما بفندق في برلين

عُثر على نائب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، هوبيرت آيفانجر، متوفيا في غرفة بأحد فنادق برلين، عن عمر ناهز 55 عاما، حسبما أعلن الادعاء العام مساء الأربعاء.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين إن آيفانجر، الذي شغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا، عُثر عليه في غرفته بفندق "نوير فريتز" في وقت مبكر من المساء. ولم يُعرف سبب الوفاة بعد.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام: "لا يمكن الكشف حتى الآن عن الظروف الدقيقة التي عُثر عليه فيها، لأسباب تتعلق بالتحقيق".

وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد ملابسات الوفاة وسببها، واستبعاد وجود أي شبهة لتورط طرف آخر. ومن المتوقع إصدار أمر بتشريح الجثمان. وقال المتحدث إن المحققين يفحصون غرفة الفندق، وقد يستجوبون شهودا أيضا.

وكان من المقرر أن يلقي آيفانجر كلمة خلال افتتاح مكتب لحزب الناخبين الأحرار في برلين، وهو الحزب الذي قاده على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي، لكنه ألغى مشاركته لأسباب صحية، قبل أن يُعثر عليه لاحقا فاقدا للاستجابة في غرفته.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر إنه شعر بصدمة عميقة لدى تلقيه النبأ. وكتب على منصة إكس إن "الوفاة المفاجئة لهوبيرت آيفانجر مأساة بكل المقاييس"، معربا عن تعازيه لأسرته وأطفاله.

وتولى آيفانجر قيادة الكتلة البرلمانية لحزب الناخبين الأحرار في بافاريا عام 2008. ودخل الحزب في ائتلاف حكومي مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ عام 2018، ليصبح آيفانجر نائبا لرئيس وزراء الولاية ووزيرا للاقتصاد.

ورحل آيفانجر تاركا طفلين وشريكته تانيا شفايجر، التي تشغل منصب مسؤولة إدارية في إحدى مقاطعات بافاريا.