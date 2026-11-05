زيلينسكي يأمل أن يسهم فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في زيادة الدعم لأوكرانيا

يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يؤدي فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى زيادة الدعم لبلاده في مواجهة الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة البث الألمانية "زد دي إف"، إنه يشعر بالامتنان أيضا للجمهوريين، لكنه شدد على أن الديمقراطيين كانوا أكثر وضوحا بشكل خاص في دعمهم لأوكرانيا.

وأضاف أن الديمقراطيين أوضحوا التزامهم بدعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المتوقع أن تفرض الأغلبية الجديدة للديمقراطيين في الكونجرس قيودا على سلطات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان ترامب تعهد بإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنه مارس أيضا ضغوطا على كييف للتوصل إلى اتفاق مع موسكو.

وقال زيلينسكي إن زيادة دعم الكونجرس لأوكرانيا، بما يشمل المساعدات المالية والعسكرية، على غرار الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية، من شأنها أن تضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت الضغط.

وذكرت هيئة "زد دي إف" إن المقابلة ستُبث يوم الجمعة، وستكون متاحة عبر الإنترنت قبل ذلك.