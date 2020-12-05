محافظ القاهرة: تسكين باعة 5 أسواق عشوائية بسوق التونسي الجديد

عبد العال: للسوق7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ومراقب بكاميرات ويضم نقطة شرطة وإطفاء وغرف كهرباء وجراجات



تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تسكين الباعة بسوق التونسى الجديد بالبساتين، حيث يضم 667 محلا، وذلك بعد إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء علي الأسواق العشوائية، ونقل الباعة المتواجدين بها إلى أسواق حضارية ذات طابه جمالي، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.



وقال عبد العال، إن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف متر مربع وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه، ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، موضحًا أن السوق يتكون من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 إلى 50 متر مربع مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية.



وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن السوق به 124 محلا لاستيعاب باقي الأنشطة الموجودة بالسوق القديم، مؤكدًا أنه روعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم، حرصًا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، علاوة علي أنه يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة، لافتًا إلي أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية.



وأكد عبد العال، أنه يجرى حاليًا إنشاء امتداد للسوق على مساحة 3500 متر مربع، لإستيعاب كافة الباعة من المنتظر الانتهاء منه بنهاية الشهر الجارى، متفقدًا السوق القديم أسفل كوبري التونسي ووجه بسرعة رفع أى مخلفات مترتبة على أعمال الإزالة وتمهيد الطرق.



وشدد على متابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدى إلى السوق الجديد لتيسير وصول المواطنين إليه، موضحًا أن السوق القديم الذى تم إزالته كان يقع على مساحة تصل لـ2000 متر مربع.



وأشار إلى أنه يبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال.