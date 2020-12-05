عمرو أديب بعد تعادل الأهلي وطلائع الجيش: عدالة السماء هبطت على الإستاد

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل الأهلي وطلائع الجيش إيجابيًا بعد انتهاء الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «عدالة السماء هبطت على إستاد برج العرب بعد تعادل الفريقين»، مشيرًا إلى أن «فوز الأهلي ليس مستحقًا إذا حقق الفوز بالمباراة».

ولفت إلى أن «أداء فريق طلائع الجيش نضال مشرف، فضلًا عن أداء الأهلي عادي يكاد يكون تقليديًا»، منوهًا إلى أن موقف طلائع الجيش صعب بعد طرد أحد لاعبيه.

وتابع أديب: «مستنيين جول الأهلي في الدقيقة 99، وآخر ربع ساعة كابتن موسيماني يقول للفريق الضربة القاضية، والأهلي إن شاء الله ياخد كأس مصر»، وفقًا لتعبيره.