842 مليون يورو أضرار جزيرة لا بالما الإسبانية جراء الحمم البركانية

تسبب الثوران البركاني بجزيرة لا بالما الإسبانية في أضرار بأكثر من 842 مليون يورو (952 مليون دولار) خلال 11 أسبوعا، وفقا لتقديرات الحكومة المحلية.



وذكرت قناة "آر تي في إي" التليفزيونية الحكومية اليوم الأحد أنه منذ بدء ثوران بركان كومبري فييخا في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، دمرت الحمم البركانية، التي وصلت درجة حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، نحو 2800 مبنى، وألحقت أضرارا بالغة بمئة أخرى.



وغيرت الحمم التي بردت حرارتها، شكل الجزيرة، حيث شكلت لسانا بريا بمساحة بلغت أكثر من 40 هيكتارا.



وفي الجزيرة، تُغطى منطقة مساحتها نحو 1140 هيكتارا، أي ما يعادل 1600 ملعب كرة قدم، بالحمم أو طبقة من الرماد سمكها متر.



واضطر نحو 7 آلاف شخص إلى النزوح من منازلهم قبل أسابيع، بينما تم محو مدارس وكنائس ومحال سوبر ماركت وكذلك العديد من الطرق وخطوط الطاقة، وأنظمة الري ومزارع الموز. وتوفي شخص واحد.



ويشدد علماء براكين على أنه لا تزال لا تلوح في الأفق نهاية لثوران البركان.