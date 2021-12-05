الإمارات ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، مع محمد بخاري رئيس نيجيريا الاتحادية، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون بين البلدين والفرص الواعدة المتوفرة لديهما لتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية والتطور للبلدين وشعبيهما.

وهنأ رئيس نيجيريا، ولي عهد أبوظبي ودولة الإمارات، قيادةً وشعباً بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، متمنياً للإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتبادل الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة نيجيريا في معرض (إكسبو 2020 دبي)، وأهمية هذه المشاركة في إبراز الفرص التنموية لديها، ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.



