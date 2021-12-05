إبراهيم عادل: هدفنا التتويج بالكونفدرالية والأمور مختلفة في الموسم الحالي

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أكد إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، أن هدفهم كفريق واحد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح بيراميدز في خطف بطاقة التأهل أمام مانياما بطل الكونغو بهدف لإبراهيم عادل في إياب الدور التكميلي لدور 32 لكأس الكونفدرالية.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات بعد المباراة: «سعيد بالفوز على مانياما والتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية».

وأضاف: «نسعى دائماً للتطور والتقدم، والأمور مختلفة تماماً في الموسم الحالي وهدفنا هو حصد البطولات».

وأكمل إبراهيم عادل: «خروجي من المباراة بسبب شعوري بإجهاد بسيط ولكن الجهاز الفني فضل إراحتي».