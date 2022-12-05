وزيرة الخارجية الألمانية: الهند حليف وثيق وشريك في القيم

ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الهند حليفا وثيقا وشريكا في القيم، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاع مع الصين.



وقالت بيربوك، اليوم الاثنين بعد اجتماع مع وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار في نيودلهي، إن الهند لا تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين فحسب، بل أيضا مسؤولية عالمية، مضيفة أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكل أيضا تحديات هائلة للهند، مشيرة إلى أن الهند تعتزم إعطاء الأولوية لحماية المناخ خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.



وذكرت بيربوك أن ألمانيا والهند تعتزمان تعزيز التعاون في الانتقال السريع للطاقة المتجددة بعيدا عن الفحم والنفط والغاز، مؤكدة أن ألمانيا تدعم الهند كشريك في زيادة جهود حماية المناخ وتوسيع الطاقة المتجددة، مضيفة أنه من المقرر أيضا تعزيز التعاون الهندي-الألماني في مجال السياسة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ - وخاصة في مجال سياسة المناخ.



وفيما يتعلق بالصين، أكدت بيربوك أن بكين قد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مضيفة أنه من المهم لذلك تعزيز العلاقات مع الجيران المباشرين للصين مثل الهند.



وذكرت بيربوك أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع الهند، موضحة في المقابل أن الهند ليست شريكا بديلا عن الصين، مشيرة إلى أن ألمانيا ترتبط بشراكة قيمية مع الهند.



تجدر الإشارة إلى أن الهند تولت رئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في الأول من ديسمبر الجاري. وتنتهج الهند موقفا محايدا فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، لأنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع كل من الغرب وروسيا. ولا تدعم الهند العقوبات الغربية ضد روسيا وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد الحرب الروسية في أوكرانيا. وخلال الحرب اشترت الهند المزيد من النفط الرخيص من روسيا. وتعتمد نيودلهي أيضا اعتمادا كبيرا على موسكو في المعدات العسكرية وقطع الغيار. وتعتبر العلاقات بين الهند والصين - وهما أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان - متوترة.



ووقعت بيربوك ونظيرها الهندي اتفاقية تنقل تهدف إلى تسهيل الدراسة والقيام بالأبحاث والعمل للمواطنين من كلا البلدين في البلد الآخر. وقالت بيربوك إن الاتفاقية ستقلل بشكل كبير أوقات الانتظار لطلبات التأشيرة، مضيفة أن ألمانيا تريد تسهيل قدوم المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا إليها.



وتحدث جايشانكار عن إشارة قوية لشراكة متوافقة مع روح العصر، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين واسعة وعميقة، ولكن يمكن تحقيق المزيد.