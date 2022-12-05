وزير السياحة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية

بحث أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، مع اللواء أ. ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، عددا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير السياحة في صعيد مصر.



واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب برئيس الهيئة، مشيراً إلى حرص واهتمام الوزارة بتنمية السياحة بكافة المدن والمحافظات السياحية على مستوي الجمهورية، وخاصة في ظل أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.



وخلال الاجتماع، قام رئيس هيئة تنمية الصعيد، بتقديم عرض تقديمي لأبرز الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير السياحة في عدد من المحافظات السياحية بصعيد مصر منها قنا والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد؛ لجذب الاستثمارات المختلفة لها وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.



جاء ذلك في إطار الرؤية المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد والمتضمنة عدة محاور في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والاجتماعية والسياحية والبيئية واللوجستية.



كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة لدمج المحور الخاص بتنمية السياحة بالصعيد، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تقوم الوزارة على إعدادها حالياً بما يضمن العمل بالتوازي مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة والوصول للهدف المرجو.



حضر الاجتماع يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والعقيد أ. ح مهندس هيثم عاشور مدير عام التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنمية الصعيد.