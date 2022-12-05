محمد شردي: فيديوهات سفاحة الحيوانات مرض وورم خبيث خطر على المجتمع

أكد الاعلامي محمد مصطفى شردي، ذهوله من مشاهدة فيديوهات "سفاحة الحيوانات"، قائلا: "جالي ذهول من فيديوهات تعذيب وقتل الحيوانات من قطط ولم استطيع تناول القضية في برنامجي لأنني أصبحت خصم ورفعت دعوى ضد سفاحة الحيوانات".

وأوضح الاعلامي محمد مصطفى شردي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فيديوهات سفاحة الحيوانات مرض وورم خبيث له أبعاد اجتماعية، مضيفا: "الأم لن تكون أمينة على تربية أطفالها، وهؤلاء الاطفال لن يكونوا أسوياء وقررت ألا أقف سلبيا أمام هذا الضرر".

وتابع: "علينا أن نتوقف أمام مستقبل أبناء السفاحة خصوصا أن زوجها مشارك في الموضوع وهو من يقوم بتصويرها، وفي ثدية في الفيديوهات ودول ناس ثدية وشاذة وخطر على ابنائهم والمجتمع".