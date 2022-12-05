محافظ أسوان يتابع تنظيم 12 من جلسات الدوار ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم المجلس القومي للمرأة 12 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مركزي كوم أمبو ونصر النوبة.



وأكدت الدكتورة هدى مصطفى رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، أن برنامج جلسات الدوار يأتي في إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى أن جلسات الدوار نظمت بالتعاون مع علماء الأوقاف ومديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، واستهدفت توعية 600 سيدة ورجل وشاب بمدينة نصر النوبة وقرية الجنينة والشباك، بالإضافة إلى قرى سلوى بحري وقبلي والشكبية والرغامة شرق بمركز كوم أمبو.