حمدي الصافي: الفوز على الزمالك خطوة في مشوار الدوري

عبر حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق استعد جيدًا للمباراة، ونجح في العودة إلى اللقاء رغم التأخر في الشوط الأول، وأن هذا الفوز مجرد خطوة في مشوار بطولة الدوري التي يسعى الفريق إلى التتويج بها.

وأضاف أن ثقته في قدرات لاعبات الفريق كانت كبيرة، وأن الفريق قادر على التتويج بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أقيم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.