كيف تقاوم موسيقى البجا التهميش في السودان؟

كان ذلك هو الوقت الذي شعر فيه شعب البجا بالإهمال والتهميش، ومثل العديد من المجتمعات الأخرى في البلاد، تم سحقهم من قبل الحكومة الإسلامية.

كان البشير قد لخص موقفه بعد انفصال المنطقة التي تقطنها أغلبية من المسيحيين وأتباع الديانات الأفريقية التقليدية في جنوب السودان في عام 2011، عندما قال أمام حشد من أنصاره:" إنه بدون الجنوب ، يمكن أن يكون السودان الآن دولة ذات هوية واحدة هي الهوية العربية، ودين واحد هو الدين الإسلامي".

"حظر الموسيقى غير العربية"

ويوضح نوري قائلا: "في الماضي لم يكن لدينا وصول إلى المنصات المتاحة الآن لنقدم عليها موسيقانا، وكان مسموحا فقط بالموسيقى العربية".

ومضى يقول:"قيل لنا إننا لا نريد الموسيقى والأغاني بلغة غير عربية. كانوا يخبروننا في بعض المهرجانات أن لغتنا غير مفهومة".

وقد شهدت منطقة البحر الأحمر، كما هو الحال في أي مكان آخر في السودان، نشاط بعض جماعات المعارضة المسلحة. ووقعت أيضا اشتباكات مميتة مع المجتمعات المحلية التي تعيش في ولاية كسلا في الجنوب، وهي أعمال العنف التي يشتبه البعض في أنها استهدفت الحيلولة دون توحيد صفوف المعارضة.

وقد علق نوري على ذلك قائلا: "ألعب أيضا دورا في وقف الصراع القبلي الذي يدور في شرق السودان، من خلال عزف موسيقاي".

نقطة الخلاف الرئيسية لقادة مجتمع البجا هي أنهم يريدون أن يكون لهم رأي في كيفية إدارة دولتهم، وهو أمر، كما يقولون، تجاهلته الحكومة الانتقالية، التي لم تستمر طويلا بعد عمر البشير، وكذلك فعل المجلس العسكري الذي تولى السلطة منذ أكثر من عام بقليل حيث واصل سياسة تهميش المنطقة.

قبل الانقلاب، بدأ البجا في تنظيم احتجاجات في الميناء المزدحم في بورتسودان حيث يتم تصدير النفط في البلاد، للتعبير عن مطالبهم.