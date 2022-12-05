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عبد الشافي يواصل التأهيل في الزمالك

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:04 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:04 م

أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وبدأ الظهير الأيسر تدريباته بالركض حول الملعب، قبل خوض تدريبات بدنية في مران الفريق اليوم في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص.

ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، وهو ما أبعده عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.


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