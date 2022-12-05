وجه مشجع ياباني رسالة قوية إلى لوكا مودريتش، لاعب وسط منتخب كرواتيا، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء المقام بين المنتخبين على ملعب الجنوب، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

وفور انتهاء الشوط الأول بين اليابان وكرواتيا بتقدم منتخب الساموراي بهدف نظيف، رفع مشجع ياباني لافتة وكتب عليها: «أين مودرتش؟»، الذي يعد أحد أفضل لاعب الوسط في العالم في الوقت الحالي والذي يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى دور الـ16 من المونديال بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة وتعادل المنتخب في مباراتين.

فيما تأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ16 من المونديال بعد أن احتل المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.