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نمو الفائض التجاري في النرويج خلال مايو الماضي

كوبنهاجن - د ب ا
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 1:35 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الاثنين ارتفاع فائض التجارة الخارجية خلال مايو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل نمو الصادرات بنسبة أسرع من الواردات.

وارتفع الفائض التجاري إلى 7ر58 مليار كرون نرويجي (5ر5 مليار دولار) خلال مايو الماضي مقارنة بـ 3ر45 مليار كرون نرويجي خلال نفس الشهر من العام الماضي. وارتفعت الصادرات بنسبة 9ر9% على أساس سنوي في مايو الماضي، في حين ارتفعت الواردات بوتيرة أبطأ بلغت 5ر0%.

ويرجع ارتفاع الصادرات إلى نمو الطلب على النفط الخام بنسبة 5ر26% وتدفقات الغاز الطبيعي بنسبة 6ر6%. وانخفضت الصادرات على أساس شهري بنسبة 5ر9% خلال يناير الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1ر0%.

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