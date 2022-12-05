إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بأكتوبر

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخري ملاكي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعيتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.