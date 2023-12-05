قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، إن مصر أفلحت في إظهار العين الحمراء لإسرائيل في مواجهة مخطط التهجير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ما تفعله إسرائيل حتى الآن قد يدفع نحو نجاح مخططها لدفع الفلسطينيين للخروج من أراضيهم.

وذكر أن الأوضاع حاليا لم تكن مختيلة ولم تدر في كوابيس أو توقعات أو مخاوف أحد، معتبرا أن إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية على شيء ليس لها به صلة.

ولفت إلى أن هناك عقلية عنصرية خطيرة موجودة في إسرائيل، تَعتبِر أن العالم كله يعتبر خادما لدولة الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.