قوات الاحتلال تقصف المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، غارات كثيفة على منازل المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

كما أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بارتقاء 3 فلسطينيين خلال استهداف مدفعية الاحتلال تقاطع الشارع الثاني مع الجلاء في الشيخ رضوان شمال غزة.

وصرح مدير عام الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من أجل إخلائه.

وأفاد البرش، أن قوات الاحتلال تطلق النار في محيط المستشفى، وتستهدف كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى.

وقال البرش، إن جثامين الشهداء تتكدس في مستشفى كمال عدوان، مشيرًا إلى وجود 108 شهداء داخل المستشفى لا يستطيعون نقلهم إلى الخارج لدفنهم.

وصرح البرش أنه لا يمكن معالجة الجرحى المتواجدين داخل المستشفى مع خروجه عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، قائلًا إن 40 جريحًا بحاجة إلى تدخل جراحي فوري.