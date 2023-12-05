مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة عن تكيّف مصر مع المتغيرات المناخية

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، ندوة عن تكيف مصر مع المتغيرات المناخية لطلاب المرحلة الإعدادي بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، وذلك ضمن برنامج التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

حاضر في الندوة الكاتب عبدالله نور الدين، مدير النشاط الثقافي بالمكتبة، وحرص على تعريف الطلاب بالتغيرات المناخية التي تمر بها مصر، وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات مما يساعد بالنهوض بمصر.

وأوضح عبدالله نور الدين، الفرق بين المناخ والطقس وظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثير تغير المناخ على تباين درجات الحرارة بالشكل الذي يُحدث خللا في الإنتاج الزراعي، وحصيلة المنتجات وكمها، وطبيعة تحملها لدرجات الحرارة المختلفة عن طبيعة نموها وبالتالي نقص إنتاجها؛ ما يؤدي إلى تغيير خريطة الغذاء وحدوث أزمة غذاء.

كما تناولت الندوة أسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية، وأهمية ومواجهة التغيرات المناخية، عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والصناعة، وغيرها.

وناشد نور الدين، الطلاب، نشر الوعي البناء لدى باقي الزملاء في المدرسة والنادي والجيران وعلى السوشيال ميديا.

كما أقيمت ورشة فنية على هامش الندوة، التي عبروا طلاب مدرسة القومية بالزمالك من خلالها عن الوعي بمتغيرات المناخ من خلال الرسومات والأشكال المختلفة لنشر الوعي عن قضية المناخ وتأثيراتها، وذلك تحت إشراف الفنانتان التشكيلتان سهى وسلمى أبو طالب.