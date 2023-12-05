العربية للتصنيع: نصنع أجزاء الطائرات الفرنسية المقاتلة في مصر

كشف اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن نجاح الهيئة مؤخرا في تصنيع بعض أجزاء الطائرات الفرنسية المقاتلة التابعة لشركة داسو الفرنسية المصنعة لطائرات الرفال الشهيرة والفالكون، لافتا إلى استعراضها بمعرض لابورجيه بباريس هذا العام.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تعزيز الهيئة التعاون مع الشركة الفرنسية بهذا الصدد بإنشاء مدرسة فنية تكنولوجية لصناعة الطائرات في حلوان بالتعاون مع الشركة الفرنسية.

ولفت إلى التحاق 20 طالبا بالمدرسة مجانا دون رسوم مادية مطلع العام الجاري بعد اجتياز شرط اختبار إجادة اللغة الإنجليزية، لافتا إلى تدريس 3 أساتذة فرنسيين بالمدرسة وذلك كخطوة في طريق بدء امتلاك الكوادر اللازمة لصناعة الطائرات على الأراضي المصرية.

وأكد امتلاك مصر القدرة على صناعة الطائرات الرفال تدريجيا في المستقبل، موضحا أن الدولة تبذل قصارى جهودها في سبيل امتلاك القدرة واللحاق بركب التقدم.

وأضاف أن العلاقة بين القيادة السياسية المصرية والرئيس الفرنسي انعكست بالإيجاب على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين، لافتا كذلك إلى التعاون مؤخرا مع الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات f16، f35.