 فيديو.. المرشح الرئاسي حازم عمر: مقدرش أسيب المواطن تجيله أسعار فواتير كهرباء أو مياه فوق طاقته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. المرشح الرئاسي حازم عمر: مقدرش أسيب المواطن تجيله أسعار فواتير كهرباء أو مياه فوق طاقته

تصوير: أحمد عبد الفتاح
تصوير: أحمد عبد الفتاح
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 8:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 8:13 م

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن «طبيعة المجتمع ونسبة الفقر ومعدل البطالة والطبقات الاجتماعية الضعيفة، تحتم عليه التوجه نحو برنامج يسار الوسط».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن البرنامج يتضمن امتلاك الدولة في يدها بعض الخدمات والمشروعات والصناعات، كالمياه والكهرباء والغاز واستخراج وصناعة الوقود والصناعات الاستراتيجية والعسكرية.

وأكد في الوقت نفسه، أن البرنامج يدعم القطاع الخاص دعمًا غير مسبوق خارج تلك القطاعات، معقبًا: «تلك القطاعات حساسة ويجب أن نراعي الأبعاد فيها تحت سيطرة وملكية الدولة».

وأكمل: «مقدرش أسيب المواطن تجيله أسعار فواتير كهرباء أو مياه فوق طاقته.. دي خدمات ممكن تزعزع استقرار أي مجتمع، بالذات لو نسبة الفقر فيه عالية».

وأشار إلى أنه لن يترك الطبقات الضعيفة وما تشمله من عمال وفلاحين للسوق الحر، موضحًا أن البرنامج يتضمن تنازل الحكومة عن ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الغذاء والأدوية المهمة.

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