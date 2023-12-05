الهيئة العربية للتصنيع: وقعنا اتفاقية مع الصين لإنتاج طائرات مسيرة لأغراض مدنية

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة استطاعت تصميم وتصنيع 4 موديلات مختلفة من منظومة الأسلحة حارس؛ لمجابهة الطائرات المسيرة ؛ بصناعة مصرية 100 %.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى توقيع الهيئة اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع بعض الطرازات الخاصة من الطائرات المسيرة؛ للاستخدامات المدنية، وذلك على هامش على هامش فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023».

وأوضح أن الطائرات المسيرة تستخدم للأغراض المدنية في إطفاء الحرائق والزراعة والتنقيب عن البترول، لافتا إلى امتلاك الهيئة 3 شركات تعمل بمجال تصنيع الطائرات على غرار مصنع حلوان للصناعات المتطورة، ومصنع الطائرات، وآخر للمحركات.

ولفت إلى إجراء أعمال صيانة وعمرة الطائرات الجوية بمختلف أنواعها بالمركز الدولي بمصنع حلوان للصناعات المتطورة، مضيفا أن تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار» بأياد مصرية 100 % على هامش افتتاح «إيديكس 2023».؛ هو مصدر فخر لكل أبناء لشعب المصري.