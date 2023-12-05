فرنسا تعلن تجميد أموال يحيى السنوار

أصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الماضي، على أراضيها، لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».



وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم على أن «الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (...) تخضع لتجميد أصول».



وفي نوفمبر، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشئون أوروبا لورانس بون، إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسئولي «حماس»، خصوصا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».



وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف القائد العام لـ«كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» والمدرج على القائمة الأمريكية لـ«الإرهابيين الدوليين» المطلوبين منذ العام 2015.



من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة «حماس» واثنان متّهمَان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.