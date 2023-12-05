ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

شارك ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة.

الأهلي يستضيف شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة المقبلة على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام ميدياما.

وانتظر إبراهيم في التدريبات الجماعية اليوم، والتي اشتملت على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، الذي قام بتنفيذه بعد العودة من تنزانيا.

وواصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.