المرشح حازم عمر: أتعهد بالقضاء على تشوهات سعر صرف الجنيه أمام الدولار

رفض المرشح الرئاسي حازم عمر، الكشف عن هوية رئيس وزراء حكومته حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: «استقريت على اسمه وسأعينه رئيس الوزراء، وهو شخصية تحظى بثقة الشعب، سأفصح عن اسمه بعد إعلان النتيجة».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى عدم استقراره على جميع الحقائب الوزارية حال توليه المسئولية.

وعن تشكيل حكومة جديدة، قال: «الحكومة الحالية تضم شخصيات وزارية جيدة، لكن تحتاج تغيير السياسات».

وعلى صعيد آخر، تعهد بالقضاء على ما وصفه «تشوهات سعر صرف الجنيه أمام الدولار» والمتمثلة في وجود سعرين للصرف بين الرسمي في البنوك وآخر بالسوق السوداء، وذلك خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكمل: «أنا مع سعر الصرف المرن في حدود 5% هبوطا وصعودا في المرحلة الحالية»، متابعا: «عقدت تفاهمات مع صندوق النقد الدولي -كمرشح رئاسي- عند زيارتها مصر يونيو الماضي، وتفاهمات أخرى مع حكومات، وتوصلنا إلى سياسة التحرير المدار».

وأضاف أن التحرير المطلق والكامل لسعر الصرف يتطلب أولا زيادة الإنتاج وتوفير المواد الدولارية، معقبا: «عائد تغطية الصادرات لاستيراد الاحتياجات الأساسية الآن 62%، برنامجنا الانتخابي يزودها 18 % خلال 3 سنوات».