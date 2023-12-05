حماس: لا تفاوض إلا بوقف العدوان على قطاع غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، أنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، "المزاعم الأمريكية عن انتهاكات في حق المحتجزين تهدف لتشويه صورة المعاملة الحسنة".

وأضاف حمدان "من الواضح أن نتنياهو(رئيس الوزراء الإسرائيلي) لا يهتم بحياة المحتجزين في غزة"، قائلا "نتنياهو أطلق رصاصة الرحمة بإعلامه عائلات الأسرى بأنهم لن يعودوا الآن...وأقول ربما لن يعودوا أبدا".

ووجه الدعوة إلى الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار على قطاع غزة وتقديم المساعدات.

وشدد على أنه بعد أكثر من 60 يوما من الحرب لم يستطع نتنياهو انتزاع صورة انتصار في غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.