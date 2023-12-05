البيت الأبيض يدين تجمع متظاهرين خارج مطعم يهودي في فيلادلفيا

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أدان البيت الأبيض، بشدة تجمع متظاهرين خارج مطعم يهودي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، واصفا الواقعة بالمعادية للسامية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اندرو بيتس "استهداف المطاعم التي تقدم طعاما إسرائيليا بسبب خلافات مع السياسة الإسرائيلية أمر معادي للسامية وغير مبرر مطلقا".

وأضاف "هذا السلوك يكشف نوع المعايير المزدوجة القاسية والتي لا معنى لها التي تدعو لمعاداة السامية".

وكان مشاركون في تظاهرة مؤيدة لفلسطين مساء الأحد قد توقفوا أمام مطعم للطعام اليهودي يطلق عليه "جولدي"، ورددوا عدة شعارات من بينها "جولدي، جولدي لا يمكنك الاختباء!. نحن نتهمك بارتكاب الابادة الجماعية".

وكتب جوش شابيرو حاكم بنسلفانيا عبر منصة "إكس" أن هذا فعل صارخ يعادي السامية وليس احتجاجا سلميا.

وكتب "تم استهداف مطعم ومحاصرته لأن مالكه يهودي وإسرائيلي. هذه الكراهية والتعصب تذكرنا بأوقات حالكة السواد في التاريخ".