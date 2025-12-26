ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و62 متعاطيا للمخدرات خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 120 ألفا و302 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1488 سائق تبين إيجابية 59 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة عن ضبط 790 مخالفة مرورية متنوعة "مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة" وكذا فحص 5 سائق تبين إيجابية 3 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وتم ضبط 11 محكوما عليهم بإجمالي 18 حكما، كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة