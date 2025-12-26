ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص؛ متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين وسرق أموالهم في المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم -له معلومات جنائية- مقيم بمنطقة العدوة بالمنيا، نصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك، وطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية.

وتبين أن المتهم، وبموجب ذلك، تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

تم ضبط المتهم وبحوزته ( هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبحوزته كذلك مبلغا من المال، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.