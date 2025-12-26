ضبط 468 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 468 قضية مخدرات، بإجمالى 451 متهما، و161 قطعة سلاح ناري بحوزة 143 متهما، وتنفيذ 84484 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط ضبط 12 متهما هاربا، وضبط 14 متهما من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 236 دراجة نارية مخالفة، و22723 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين تم فحص 673 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.