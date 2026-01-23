رحّب الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتكليفه بالإشراف على الدورة الجديدة من المعرض، مؤكدًا أن الأمر كان مصدر سعادة كبيرة له منذ أن أبلغه وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو برغبته في توليه هذه المهمة.

وقال «مجاهد»، خلال لقائه ببرنامج «أطياف» على قناة «الحياة»، أمس الخميس، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أكبر حدث ثقافي وفني في الوطن العربي، وإن المشاركة في تنظيمه تمثل شرفًا كبيرًا لأي مثقف، لافتًا إلى أن خبرته السابقة في العمل داخل المعرض كانت دافعًا لوضع رؤية جديدة ومختلفة لهذه الدورة.

وأضاف أن أولى خطوات التحضير تمثلت في وضع استراتيجية أكثر تطورًا مقارنة بالأعوام الماضية، وكان اختيار شعار المعرض نقطة البداية، حيث جرى اختيار مقولة من أقوال الأديب العالمي نجيب محفوظ: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، باعتبارها رسالة عامة في حب القراءة وقادرة على جذب قطاع واسع من الجمهور.

وأكد أن اختيار نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض هذا العام يأتي تقديرًا لمكانته الفريدة، إذ لا يوجد من يجسّد تكريم الأدب العربي مثل نجيب محفوظ، خاصة مع مرور 20 عامًا على رحيله، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يُختار فيها نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض.

وأشار إلى أن فكرة اختيار شخصية للمعرض بدأت عام 2014 باختيار الأديب طه حسين، ثم الإمام محمد عبده، وتوالت بعدها الاختيارات.

وشدد على أن ما يُقدَّم هذا العام لا يقتصر على تكريم نجيب محفوظ، بل يهدف إلى إعادة اكتشافه، من خلال برنامج ثقافي وفني متكامل يشمل ندوات نقدية يشارك فيها كبار النقاد والمفكرين من مصر والوطن العربي، إلى جانب مناقشة موضوعات متنوعة تتناول تجربته الأدبية وتأثيرها.

وكشف عن تنظيم معرض فني بعنوان «نجيب محفوظ في عيون العالم»، يضم 40 لوحة لفنانين عالميين، بالإضافة إلى مسابقة فنية لرسم أغلفة أعمال نجيب محفوظ مخصصة للشباب حتى سن الأربعين، جرى تحكيمها بالفعل، على أن يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز في بداية المعرض.

ولفت إلى أن المعرض يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، من خلال محور كامل يمتد طوال أيامه بعنوان «جيل يكتب العالم بطريقته»، بمشاركة عدد كبير من المبدعين المصريين والعرب، على أن يكون شرط المشاركة ألا يزيد عمر المتحدث عن 40 عامًا، وأن يكون له إسهام إبداعي معروف، مع إتاحة الفرصة لهم لطرح رؤيتهم الخاصة حول نجيب محفوظ وتأثير أدبه في تجاربهم.





وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين أبوابه، أمس الخميس، لاستقبال الجماهير من مختلف الفئات العمرية، في يومه الأول بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.