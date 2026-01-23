- «الأحمر» يستعين بالقوة الضاربة لاستعادة التوازن وحسم الصدارة.. والفريق التنزاني يسعى لتحقيق المفاجأة

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختباراً قوياً عندما يستضيف نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الساعة السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا من أجل فك الاشتباك على صدارة المجموعة الثانية التي تضم بجانبهما الجيش الملكي المغربي و شبيبة القبائل الجزائري.

يدير المباراة الحكم السنغالي داودا جاي، ويعاونه أمادو نجوم ومامادو نجوم مساعدين، فيما يتولى السنغالي الحاجي أمادو سي مهمة الحكم الرابع.

يدخل الأهلي المباراة برصيد 4 نقاط بعد أن استهل مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل 4-1 في القاهرة، قبل أن يتعادل في المغرب مع الجيش الملكي 1-1، سجل لاعبوه 5 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

وشهدت قائمة الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين وهم محمد الشناوي ومصطفي شوبير وإمام عاشور ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويغيب عن مباراة الليلة كل من محمد مجدي أفشة لرحيله عن الفريق والانتقال لصفوف الاتحاد السكندري وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بعد انضمامهما لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتقديم عرضاً قوياً مستغلاً إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، بالإضافة إلى تحسين نتائجه الأخيرة في ظل الغضب الجماهيري من أداء الفريق في الفترة الماضية بعد الخروج من بطولة كأس مصر أمام المصرية للاتصالات والفشل في التأهل للدور التالي في مسابقة كأس عاصمة مصر في ظل المشاركة بعدد من لاعبي الفريق الشباب للوقوف على مستواهم الفني والبدني

ومن المتوقع أن يخوض الفريق اللقاء بتشكيل يضم كل من: محمد الشناوي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا «محمد شكري» – إمام عاشور – مروان عطية – محمد بن رمضان «أحمد سيد زيزو»- محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف «جراديشار».

وحرصت إدارة النادي الأهلى على تنظيم رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق في مباراته أمام يانج أفريكانز، حيث يبدأ تجمع الجماهير في التاسعة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وتتحرك الأتوبيسات بداية من العاشرة صباحا، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وطالبت إدارة النادي كل مشجع أهلاوي اصطحاب تذكرة المباراة، فضلا عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

على الجانب يدخل يانج أفريكانز اللقاء برصيد 4 نقاط من فوز على الجيش الملكي المغربي ثم التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري، سجل لاعبوه هدفاً واستقبلت شباكه هدفاً.

ويخوض يانج أفريكانز اللقاء بقائمة كاملة في ظل عدم وجود أي إصابات في صفوف الفريق، وتمتع جميع اللاعبين بحالة بدنية جيدة، وهو ما يمنح المدير الفني بيدرو جونسالفيس حرية اختيار القائمة الأنسب لخوض اللقاء.