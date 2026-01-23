لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين يشهد تواجد مسؤول أمريكي جديد

أفاد الكرملين بمشاركة مفوض الخدمة الفيدرالية للمشتريات في إدارة الخدمات العامة الأمريكية جوش غرونباوم لأول مرة، في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.



وكان ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد وصلا إلى موسكو مساء الخميس للمشاركة في مفاوضات مع الرئيس الروسي.

ونقل بيان صادر عن الكرملين: "يشارك من الجانب الأمريكي: رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة Affinity Partners جاريد كوشنر، ومفوض الخدمة الفيدرالية للمشتريات في إدارة الخدمات العامة للولايات المتحدة الأمريكية جوش غرونباوم".

ويشارك في المحادثات أيضا رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية كيريل دميترييف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وكان بوتين قد أشار، في اليوم السابق، إلى أن الممثلين الأمريكيين يزوران موسكو لمواصلة الحوار حول التسوية الأوكرانية. كما أفاد بأنه يخطط لمناقشة إمكانية المساهمة معهما في "مجلس السلام" الخاص بغزة بأموال من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.



يذكر أن ويتكوف وكوشنر قد التقيا سابقا ببوتين في الكرملين في بداية ديسمبر، وناقش الجانبان حينها جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد حل وسط.