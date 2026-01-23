رئيس وزراء سلوفاكيا يشبّه الاتحاد الأوروبي بـ«مركز تدليك» ويدعو لتغيير قيادته

شبه رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الاتحاد الأوروبي بـ "مركز تدليك"، قائلا : "لكي يعمل المركز بكفاءة، يجب تغيير الموظفين وليس المناضد".



وجاءت تصريحاته في رسالة فيديو نُشرت على صفحته بموقع فيسبوك يوم الخميس، حيث قال فيتسو: "من منظور سلوفاكيا، وهي ليست دولة كبيرة ولا قوية، سأكافح من أجل اتحاد أوروبي قوي. من أجل اتحاد يكون قويا وعادلا، وقادرا على التعبير عن رأيه بشكل مستقل، كما نفعل نحن في سلوفاكيا".

وأضاف: "أصدقائي الأعزاء، ما ينطبق على مركز التدليك ينطبق على الاتحاد الأوروبي، إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، فإن تغيير المناضد لا يكفي، بل يجب تغيير الموظفين".

وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن الاتحاد الأوروبي "حاليا لا يتحرك إلا بسبب الكراهية تجاه روسيا"، معتبرا أنه لا يمكن أن يكون في قيادته أشخاص لا يرغب اللاعبون العالميون في لقائهم.

وأضاف: "إذا رفض (وزير خارجية الرئيس الأمريكي) ماركو روبيو لقاء (رئيس الدبلوماسية الأوروبية) كايا كالاس.. فما النفع من خدمتها؟ من الأزمة العميقة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا الخروج إلا بقيادة جديدة وأفكار جديدة".



ومن بين المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وفقا لفيتسو، "انخفاض القدرة التنافسية للاتحاد بسبب الأهداف المناخية المتضخمة، ووضع الهجرة غير الشرعية، وفقدان الشجاعة للتعبير عن رأيها الخاص في القضايا السياسية الخارجية الرئيسية".

واختتم فيتسو رسالته بالقول: "لم تقدم القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي أي إجابة عن أي من هذه الأسئلة الحرجة، لذلك يجب تغييرها. هذه ليس ملاحظة خبيثة أو شخصية، بل هي حقيقة سياسية".

يذكر أن فيتسو كان قد صرح في 11 يناير الماضي بأنه يجب استبدال كالاس في منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الاستجابة للأزمات في الوقت المناسب وليس له رأي مستقل في الأحداث العالمية.