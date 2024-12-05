البنتاجون: إصابات محتملة لـ3 جنود أمريكيين بسوريا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إن 3 جنود أمريكيين في سوريا يخضعون لتقييم بشأن إصابات محتملة برضوض دماغية.

وأضافت وزارة الدفاع، أن الإصابات المحتملة للجنود كانت إثر إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه القاعدة الأمريكية في الفرات، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابعت: "نراقب عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا، لكن قواتنا لا تلعب أي دور في العمليات هناك".

وأوضح البنتاجون أن "قواتنا لم تقدم دعما لقوات سوريا الديمقراطية في هجومها على مواقع الجيش السوري شرقي الفرات"، مؤكدا: "نعي الآثار المزعزعة للأحداث في شمال شرق سوريا وندعو إلى خفض التصعيد".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السبيل الوحيد لمعالجة ما يحدث في سوريا هو الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت الخارجية الأمريكية "إيران بوقف نشاطها المزعزع للاستقرار في سوريا والمنطقة عموما".