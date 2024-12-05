استطلاع: 52% من الإسرائيليين اليهود يعارضون الاستيطان بغزة

أظهر استطلاع حديث للرأي العام، أن 52% من الإسرائيليين اليهود يعارضون بناء مستوطنات في قطاع غزة، فيما يؤيد ذلك 42%.

وأشار الاستطلاع الذي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (غير حكومي)، أمس، إلى أن 52 % من الإسرائيليين اليهود يعارضون بناء مستوطنات في قطاع غزة، و42 % يؤيدون ذلك، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما توصل إلى أن 49% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون إقامة حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، مقابل 42% يعارضون ذلك.

وقال المعهد في بيان: "سألنا فقط أولئك الذين يؤيدون الاستيطان اليهودي في غزة عن السبب الرئيسي لموقفهم، ووجدنا أنه تصحيح خطأ الانسحاب الأحادي الجانب من غزة في عام 2005"، وفق تعبير المستطلعة آراؤهم.

وأضاف المعهد: "كان السبب الثاني الأكثر شيوعا بشكل عام، هو اعتبارهم أن غزة جزء من أرض إسرائيل، وهو أيضا الأكثر شيوعا بين المتدينين الوطنيين"، وفق البيان.

وتابع: "كانت الإجابة الثالثة الأكثر شيوعا، توفير حماية أفضل لسكان منطقة حدود غزة وهي أيضا الأكثر شيوعا بين اليهود العلمانيين الذين يؤيدون الاستيطان اليهودي في غزة".

وذكر المعهد أنه في العينة الكلية التي شملت مستطلعين يهودا وعربا إسرائيليين، فإن "غالبية قدرها 58.5 % تعارض إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة، بينما يؤيدها 36 %".

وأضاف: "على نحو مماثل، فيما يتعلق بإنشاء حكومة عسكرية في غزة، فإن النسبة الكبرى من المجيبين تعارض (49%)، وإن كانت الفجوة أصغر مقارنة بنسبة المؤيدين (42%)".

من جهة ثانية، تراجعت نسبة الإسرائيليين اليهود الذين يعتقدون أن حكومتهم تبذل أقصى الجهود من أجل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة من 52 % في مارس الماضي إلى 43 % في نوفمبر، وفق الاستطلاع ذاته.