أوكرانيا تفرض عقوبات على القيادة الجورجية



نفذت أوكرانيا تهديدها بفرض إجراءات عقابية ضد قيادة جورجيا، منها حظر دخول البلاد.

ووقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف اليوم الخميس، مرسوما يستهدف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه و18 سياسيا آخرين.

وجاءت هذه الخطوة بعد مرور سبع ليال على التوالي من الاحتجاجات ضد قرار كوباخيدزه بإرجاء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعزو الكثير من الأشخاص في جورجيا إرجاء المحادثات إلى تأثير بيدزينا إيفانشفيلي، أغنى شخص في جورجيا ومؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم.

وقال زيلينسكي، في بيان، إن "هذه عقوبات ضد جزء من الحكومة في جورجيا والتي تسلم جورجيا إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتشمل قائمة العقوبات أيضا إيفانشفيلي، بالإضافة إلى وزير الداخلية فاختانج جوميلوري، وعمدة العاصمة تبليسي، كاخا كالادزه.

وسيتم تجميد أي أصول قد تكون لدى هؤلاء الأشخاص في أوكرانيا وسيتم منعهم من ممارسة النشاط الاقتصادي.

وحتى لو كانت هذه الاجراءات رمزية إلى حد ما، فإنها تمثل صدعا عميقا بين أوكرانيا وجورجيا. وكان البلدان، لسنوات عديدة، حليفين في دفاعهما ضد التوسع الروسي.

وقال زيلينسكي "لا يمكننا أن نتحمل خسارة أي شخص في هذه المنطقة، لا جورجيا ولا مولدوفا ولا أوكرانيا. يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد موسكو معا".

واحتج آلاف المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي مجددا ضد الحكومة في تبليسي مساء أمس الأربعاء.