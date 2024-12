وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك فرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بعد لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «تل أبيب ترى فرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح رهائنها بغزة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أنه «توجه بالشكر إلى بلينكن على الدعم الأمريكي لبلاده طوال الحرب».

وأضاف: «أخبرت الوزير بلينكن أن إسرائيل ترى فرصة للمضي قدما في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وأنها جادة في عزمها التوصل إلى مثل هذا الاتفاق».

وأمس، لمّح تحقيق للجيش الإسرائيلي إلى مسئولية محتملة لقواته عن قتل 6 أسرى إسرائيليين في غارة على إحدى المناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش أن «قواته أخرجت في 20 أغسطس الماضي، جثامين 6 رهائن و6 مسلحين من نفق يقع في محيط تلك المنطقة التي استهدفها في فبراير الماضي».

وحسب التحقيق، فقد عُثر على جثامين الأسرى الستة وعليها آثار طلقات نارية، كما عثر بجانبهم على جثامين المسلحين الستة الذين كانوا يحتجزونهم.

وأوضح التحقيق أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ في 14 فبراير الماضي، ما وصفها بالغارة الدقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات بحركة حماس.

وخلص التحقيق إلى وجود احتمال كبير بأن مقتل الذين كانوا بالنفق يرجع إلى تلك الغارة التي وقعت في منطقة قريبة منهم.

