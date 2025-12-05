غلق كلي لشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام وإجراء تحويلات بديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا كليا لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو نحو ميدان لبنان، بدءًا من صباح اليوم الجمعة، على أن يستمر الغلق لمدة 3 أيام تنتهي صباح الأحد 7 ديسمبر 2025؛ وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط "وادي النيل - 6 أكتوبر" وتركيب الشدات المعدنية لـ 12 برجا معدنيا بطول 120 مترا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وأوضحت الإدارة، أن الأعمال الإنشائية ستجرى خلال الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا يوميا طوال مدة الغلق، وحددت التحويلات المرورية التالية لتسهيل الحركة ومنع التكدسات طوال فترة الغلق:

- التحويلة المرورية الأولى: المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان، تدخل يمينا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارا باتجاه شارع وادي النيل وصولا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- التحويلة المرورية الثانية: الدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها نسقت بشكل كامل مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.



