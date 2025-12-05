1347 شاحنات مساعدات تغادر معبر رفح البري خلال أسبوع لدعم غزة

غادرت معبر رفح البري، في الفترة من الأحد الماضي حتى أمس الخميس، 1347 شاحنة مساعدات، وذلك ضمن أفواج إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والغذائية والخيام والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر لـ"الشروق" أن من بين شاحنات المساعدات 44 شاحنة مواد بترولية، منها 26 شاحنة سولار و18 شاحنة غاز لضمان وصولها لتشغيل المنشآت الحيوية والمستشفيات في قطاع غزة.

وأفاد المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 16376 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 195 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغت 374 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 85 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وتواجه عمليات إدخال المساعدات عراقيل إسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، مما يحد من الوصول إلى عدد 600 شاحنة يوميًا بحسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 سولارًا، و1266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.