محافظ أسيوط يشهد تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم دفعة جديدة من فراطات الذرة الشامية للمزارعين، المقدمة هدية من وزارة الزراعة؛ وذلك خلال احتفالية أقيمت بمركز ومدينة منفلوط، في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح وتعزيز آليات التنمية الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الفعالية الدكتور عبدالرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس ياسر محمد، مدير إدارة الزراعة الآلية، والنائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب نواب رئيس المركز وقيادات تنفيذية وشعبية من مختلف المراكز.

وخلال الاحتفالية، شهد المحافظ تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين في عدد من مراكز المحافظة، ضمن جهود وزارة الزراعة لتحديث المعدات الزراعية وتوفير أدوات تساعد الفلاحين على تحسين جودة المحاصيل وتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة تعمل بقوة لدعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الفلاح المصري يظل الركيزة الأساسية لعملية التنمية، وأن تمكينه وتوفير المعدات الحديثة له يمثلان خطوة مهمة لتعزيز قدراته وتحسين دخله.

وأشاد المحافظ بجهود الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وما تقدمه الوزارة من دعم متواصل للفلاحين، خاصة في مجال التوسع في زراعة الذرة الشامية وتطوير منظومة الزراعة الآلية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي ومعدلات التنمية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر، على حرص المحافظة على نشر الوعي الزراعي، وتقديم مختلف أوجه الدعم والإمكانيات للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم وزيادة العائد الاقتصادي منها، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والوزارة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

كما اطلع المحافظ خلال جولته على إمكانيات الفراطات الجديدة وما توفره من خدمات للمزارعين، موجها بضرورة تنظيم بيان عملي وتدريب كامل للفلاحين على طرق التشغيل والصيانة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

وأعرب عدد من المزارعين الذين تسلموا المعدات عن بالغ سعادتهم بهذه الخطوة، مقدمين الشكر لوزارة الزراعة ومحافظ أسيوط على دعمه المستمر للفلاح وتذليل العقبات التي تواجههم في منظومة العمل الزراعي.